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Росіяни ускладнили становище ЗСУ у Бахмуті, – Британська розвідка

5 Лютого 2023 11:34
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розвідка британії, бахмут

Російські загарбники упродовж останніх тижнів досягають невеликих успіхів у спробі оточити місто. Дві основні дороги для наших військових – М03 і H32 знаходяться загрозою прямого вогню.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі. M03 і H32 – дві головні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню після наступу Росії.

Раніше цього тижня воєнізовані формування Вагнера, ймовірно, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з ​​містом Сіверськ.

Незважаючи на те, що численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.


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