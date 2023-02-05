Росіяни ускладнили становище ЗСУ у Бахмуті, – Британська розвідка

Російські загарбники упродовж останніх тижнів досягають невеликих успіхів у спробі оточити місто. Дві основні дороги для наших військових – М03 і H32 знаходяться загрозою прямого вогню.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі. M03 і H32 – дві головні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню після наступу Росії.

Раніше цього тижня воєнізовані формування Вагнера, ймовірно, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з ​​містом Сіверськ.

Незважаючи на те, що численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.