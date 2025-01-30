Росіяни тиснуть на Покровському та Лиманському напрямках: ЗСУ відбили майже 100 атак

Розпочалася 1072 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБів, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 – з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Басівка, Веселівка, Новомиколаївка, Мала Корчаківка, Висока Яруга, Костянтинівка, Білицьке, Одрадне, Новопавлівка та Запорізьке.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку, за уточненою інформацією, ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, здійснює перманентні обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури з усіх наявних видів озброєння, активно застосовує ударні БпЛА.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, із яких 12 – з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та БпЛА по районах українських населених пунктів.