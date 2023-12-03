Техно

Росіяни стали встановлювати у “шахедах” потужнішу бойову частину

3 Грудня 2023 20:11
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бпла

Росіяни стали використовувати у дронах-камікадзе типу “шахед” потужнішу бойову частину.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, експерт з бойової радіоелектроніки Сергій Флеш.

“Звичайно, ми досліджуємо всі падаючі та збиті шахеди. І те, що іноді знаходимо, нас не дуже тішить. То нова система навігації, то модем GSM. Цього разу, схоже, новий вид БК. Майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками”, – зазначається у повідомленні.

За його словами, цей заряд може “вразити велику територію підстанції чи складів”.

“Це, можна сказати, аналог заряду “Сонцепьока” та “Буратіно”, – наголосив Сергій Флеш.


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