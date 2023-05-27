Росіяни сповільнилися, ЗСУ просуваються, активних боїв немає: ситуація на Бахмутському напрямку

Російські окупаційні війська знизили штурмову активність на Бахмутському напрямку через великі втрати. Українські підрозділи змогли просунутись на деяких позиції на 350-400 метрів.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий під час телемарафону.

За його словами, протягом минулої доби армія РФ 465 разів обстріляла українські позиції та здійснила два авіанальоти. своєю чергою, на Бахмутському напрямку було знищено 54 окупантів, 84 поранили, знищена одна установка “Град”, три гармати, три БПлА та самохідний міномет та два склади.

“На Бахмутському напрямку ми спостерігаємо меншу динаміку активності ворога. За цю добу було два боєзіткнення, за попередні також від одного до трьох. Це набагато менше, порівняно з останніми місяцями”, – повідомив Сергій Череватий.

Представник ЗСУ наголосив, що активність окупантів знизилась через значні втрати. Він каже, що щодня на Бахмутському напрямку гинули понад сто солдатів. Заяви ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина він назвав “фактичною капітуляцією угрупування”.

“Ці заяви Пригожина, не дивлячись на те, як він харахорився, за великим рахунком сухою мовою це латентна капітуляція злочинного угрупування”, – Череватий.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Бахмуті ворог безуспішно наступав, але вцілому наступальна активність знижена. Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

“Вчора і сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ”, – написала Маляр.