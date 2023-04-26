Росіяни сьогодні 7 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області

Станом на 12:00 26 квітня російська армія ще 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської області. Застосовували артилерію, міномети, РСЗВ та гелікоптери.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

З 06:35 до 07:20 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з САУ, по н.п Грем’яч. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 07:54 до 08:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Медведівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:20 до 10:30 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина-Буда. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:20 до 10:45 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Сидорівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:55 до 11:00 зафіксовано 4 приходи ймовірно РСЗВ, в район н.п. Чернацьке. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:15 до 11:18 зафіксовано 4 приходи, ймовірно авіаудар з гелікоптера, в район н.п. Середина-Буда. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 09:10 до 11:20 зафіксовано 36 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Грем’яч. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.