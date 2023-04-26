Кримінал

Росіяни сьогодні 7 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області

26 Квітня 2023 13:29
19
читать на русском →
війна

Станом на 12:00 26 квітня російська армія ще 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської області. Застосовували артилерію, міномети, РСЗВ та гелікоптери.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

З 06:35 до 07:20 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з САУ, по н.п Грем’яч. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 07:54 до 08:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Медведівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:20 до 10:30 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина-Буда. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:20 до 10:45 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Сидорівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:55 до 11:00 зафіксовано 4 приходи ймовірно РСЗВ, в район н.п. Чернацьке. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:15 до 11:18 зафіксовано 4 приходи, ймовірно авіаудар з гелікоптера, в район н.п. Середина-Буда. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 09:10 до 11:20 зафіксовано 36 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Грем’яч. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 14:33
148

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
26 Квітня 2023 17:45
2

Проти України наразі воюють близько 48 бригад та до 370 тис. військових РФ, – Military Media Center
26 Квітня 2023 16:48
30

Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії
26 Квітня 2023 16:12
15

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених
26 Квітня 2023 15:51
39

Павло Рябікін призначений послом України у Китаї
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки