Росіяни скинули на Білопілля керовану авіабомбу

Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.
Як повідомив глава президентської канцелярії Андрій Єрмак, росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. “Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок”, – написав він у соцмережі.
Єрмак також додав, що 1 людина постраждала.
“Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста”, – зазначив він.
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