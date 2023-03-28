Кримінал

Росіяни скинули на Білопілля керовану авіабомбу

28 Березня 2023 09:08
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єрмак

Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. 

Як повідомив глава президентської канцелярії Андрій Єрмак, росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. “Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок”, – написав він у соцмережі. 

Єрмак також додав, що 1 людина постраждала. 

“Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста”, – зазначив він.


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