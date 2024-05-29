Росіяни розпочали зводити захисні ангари на аеродромах

Росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною, повідомляє Мілітарний.

На думку росіян, розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Окремо треба зазначити, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.