Суспільство

Росіяни розпочали зводити захисні ангари на аеродромах

29 Травня 2024 19:37
війна
Захисні ангари для авіації на аеродромі Маринівка у Волгоградській області / Фото: Google

Росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною, повідомляє Мілітарний.

На думку росіян, розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Окремо треба зазначити, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.


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