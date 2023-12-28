Суспільство

Росіяни прискорюють вишкіл молодших офіцерів, – ГУР

28 Грудня 2023 10:07
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гур, росія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що військове керівництво держави-агресора намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

“Таке рішення москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт”, – зазначають у ГУР.

З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році РФ також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.

Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі.

“Серед намірів росіян на 2024 рік ― підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні”, – повідомили розвідники.


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