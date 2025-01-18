Росіяни поновили своє просування на півночі Харківщини

Після тривалої паузи російські війська відновили наступальні дії на півночі Харківщини та в інших частинах області. Згідно з останніми даними українського інформаційного ресурсу DeepState, який оновив свої інтерактивні карти, зафіксовано просування ворога в селі Тихе, що належить Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області. Це село розташоване на східному фланзі зони російського вторгнення в Харківщину.

Окрім цього, росіяни активізувалися на півдні регіону, зокрема на Куп’янському напрямку. Їм вдалося просунутися біля села Зелені Гаї, що знаходиться в Борівській селищній громаді Ізюмського району.

Ще кілька атак зафіксовано на Покровському напрямку. На північному фланзі, поблизу Покровська, ворог досяг успіху в районі Удачного та Котлиного. На південному фланзі, поблизу раніше окупованого Курахового, росіяни просунулися в районі села Дачне.