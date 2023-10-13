Техно

Росіяни почали використовувати несерійний БТР-90 “Росток”

13 Жовтня 2023 21:44
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росія, зброя

Росіяни використовують несерійний БТР-90 “Росток”, що був вироблений у дуже обмеженій кількості.

Про це повідомив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму Twitter.

Варто зазначити, що БТР-90 все ж був прийнятий на озброєння російської армії наказом № 324 від 9 червня 2008 року, проте бойова машина серійно не вироблялася.

Машина, що отримала назву “Росток”, стала першим бронетранспортером російської розробки після розвалу СРСР.

Невідомо скільки БТР-90 росіяни поставили у стрій і чому це було зроблено, враховуючи кількість радянських бронетранспортерів на зберіганні.


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