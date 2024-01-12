Кримінал

Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей загинули

12 Січня 2024 13:19
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обстріл

Російські окупанти обстріляли Херсон 12 січня з артилерії. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

“12 січня 2024 року близько 12:00 військові РФ з артилерії обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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