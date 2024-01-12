Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли Херсон 12 січня з артилерії. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

“12 січня 2024 року близько 12:00 військові РФ з артилерії обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).