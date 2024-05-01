Росіяни обстріляли Харківщину, загинули двоє жінок

Росіяни обстрілювала Харківський та Куп’янський райони області. Від отриманих внаслідок влучань поранень загинули двоє жінок.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 12:20 армія РФ обстріляла село Лелюківку в Куп’янському районі. Поранення зазнала 67-річна жінка. Її доставили до лікарні, але на жаль жінка померла у медзакладі.

Близько 16:10 військові РФ обстріляли Липці Харківського району. Прямим влучанням у житловий будинок вбили 78-річну жінку, повідомила пресслужба облпрокуратури. За попередніми даними, окупанти били по селу з міномета.