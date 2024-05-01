Кримінал

Росіяни обстріляли Харківщину, загинули двоє жінок

1 Травня 2024 19:11
читать на русском →

Росіяни обстрілювала Харківський та Куп’янський райони області. Від отриманих внаслідок влучань поранень загинули двоє жінок.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 12:20 армія РФ обстріляла село Лелюківку в Куп’янському районі. Поранення зазнала 67-річна жінка. Її доставили до лікарні, але на жаль жінка померла у медзакладі.

Близько 16:10 військові РФ обстріляли Липці Харківського району. Прямим влучанням у житловий будинок вбили 78-річну жінку, повідомила пресслужба облпрокуратури. За попередніми даними, окупанти били по селу з міномета.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Травня 2024 20:30

Україна працює над укладенням ще 7 безпекових угод
1 Травня 2024 21:29

США розширили санкції проти Росії
1 Травня 2024 20:38

Зеленський звільнив Вітюка з посади очільника департаменту кібербезпеки СБУ
1 Травня 2024 19:38

Ворог продовжує атакувати на семи напрямках, зафіксовано 100 бойових зіткнень, – Генштаб
1 Травня 2024 18:28

В Україні значно збільшилась кількість “п’яних” ДТП
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки