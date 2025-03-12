Кримінал

Росіяни обстріляли Дружківку та Костянтинівку: є загиблі та поранені
12 Березня 2025 20:34
читать на русском →

Російські війська здійснили серію авіаударів по містах Костянтинівка, Дружківка та селищу Олексієво-Дружківка.

Внаслідок атак загинули двоє людей, ще понад десятеро отримали поранення, зокрема двоє дітей, повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та прокуратура Донеччини.

  • На Костянтинівку окупанти скинули 11 авіабомб, загинуло подружжя, яке, ймовірно, досі під завалами. Восьмеро людей поранені, серед них один чоловік перебуває в комі.
  • У Дружківці під удар потрапили житлові квартали – травмовані діти 8 і 9 років, їх госпіталізували з осколковими пораненнями.
  • В Олексієво-Дружківці постраждали дві жінки, які отримали поранення на вулиці та в магазині.
Обстріл Донеччини 12 березня / Фото: Донецька ОВА

В населених пунктах пошкоджено близько 90 приватних й багатоквартирних будинків, 14 транспортних засобів, магазин, аптеку, гаражне приміщення, лінії електропередач і газопровід.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 21:31

Будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно, – Сирський
12 Березня 2025 20:34

Росіяни обстріляли Дружківку та Костянтинівку: є загиблі та поранені
12 Березня 2025 19:22

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 18:29

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 16:48

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки