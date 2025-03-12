Росіяни обстріляли Дружківку та Костянтинівку: є загиблі та поранені

Російські війська здійснили серію авіаударів по містах Костянтинівка, Дружківка та селищу Олексієво-Дружківка.
Внаслідок атак загинули двоє людей, ще понад десятеро отримали поранення, зокрема двоє дітей, повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та прокуратура Донеччини.
- На Костянтинівку окупанти скинули 11 авіабомб, загинуло подружжя, яке, ймовірно, досі під завалами. Восьмеро людей поранені, серед них один чоловік перебуває в комі.
- У Дружківці під удар потрапили житлові квартали – травмовані діти 8 і 9 років, їх госпіталізували з осколковими пораненнями.
- В Олексієво-Дружківці постраждали дві жінки, які отримали поранення на вулиці та в магазині.
В населених пунктах пошкоджено близько 90 приватних й багатоквартирних будинків, 14 транспортних засобів, магазин, аптеку, гаражне приміщення, лінії електропередач і газопровід.