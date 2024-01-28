Росіяни обстріляли цвинтар у Куп’янську

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Крім того, вчора близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.

О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп’янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.

Сьогодні близько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп’янського району.