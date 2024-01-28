Кримінал

Росіяни обстріляли цвинтар у Куп’янську

28 Січня 2024 08:36
читать на русском →

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Крім того, вчора близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок.

О 13:15 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

О 18:00 ворог завдав удару по с. Подоли Куп’янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

Близько 19:30 та 21:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без потерпілих.

Сьогодні близько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп’янського району.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Січня 2024 08:14

Знищено 4 із 8 “шахедів”, якими противник атакував прифронтову зону
28 Січня 2024 08:36

Росіяни обстріляли цвинтар у Куп’янську
28 Січня 2024 08:27

Чиновники Міноборони допомогли вкрасти майже 1,5 млрд грн
27 Січня 2024 20:48

Є влучання на території Кременчуцького району – Пронін
27 Січня 2024 20:41

Зеленський: Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки