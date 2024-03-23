Росіяни нарощують використання Starlink в Україні

Російські загарбники почали все частіше використовувати американські системи супутникового зв’язку Starlink на війні в Україні. Про це йдеться у журналістському розслідуванні німецького видання Welt.

Видання пише, що однією з переваг українських військ на фронті був добре налагоджений звʼязок, зокрема завдяки терміналам супутникового зв’язку Starlink. Однак тепер термінали американської компанії стали все у більшій кількості зʼявлятись у російських загарбників. Відповідні докази журналісти видання отримали від бійців розвідувально-аналітичного центру бригади “Буревій”, який воює. У складі Національної гвардії Україні у Донецькій області.

Отримані супутникові знімки, записи безпілотників і перехоплені розмови між російськими солдатами вказують на те, що частина російських підрозділів систематично користуються супутниковими терміналами Starlink.

“Без Starlink наша ефективність була б явно знижена. Тому я б сказав, що вони (пристрої Starlink, – ред.) також дуже ефективні для росіян”, – сказав командир українського підрозділу, на ім’я Олександр.

Інформація про те, що російські загарбники почали використовувати термінали Starlink зʼявилась кілька тижнів тому, однак пристрої на окупованих Росією територіях досі активні, їх додається ще більше.

“Ми виявили цілу серію терміналів Starlink в Серебрянському лісі — підрозділи “Ахмат” використовували Starlink. Інші бригади теж користуються пристроями. Вони отримують їх у великих кількостях. Вони не зареєстровані в Росії”, – сказав керівник підрозділу радіорозвідки, який назвався як “Міхась”.

Підрозділ “Міхася” через перехоплення розмов окупантів зʼясував, “що в Кремінній навіть є магазин, де продають Starlink”. Також використання терміналів Starlink підтверджують знімки розвідки позиції загарбників.

“Вони не можуть використовувати Starlink у глибині Росії, але поблизу лінії фронту, на дистанції від 30 до 50 кілометрів, це дійсно можливо”, — сказав він.

Видання пише, що заблокувати роботу терміналів можна лише за геолокацією, але українські та російські війська на фронті знаходяться поряд, тому спроба заблокувати одні призведе до блокування й інших.

Український військовий офіцер-радіорозвідник заявив, що загарбники використовують Starlink для швидкої корекції вогню артилерії. Також вони ускладнюють роботу української радіорозвідки.

“Ми не можемо перехопити їхнє спілкування через Starlink. Там є доступ до Інтернету. Ми не можемо його зламати”, – пояснив військовий.