Суспільство

Росіяни намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона
27 Січня 2025 21:22
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Російські війська продовжують намагатися закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування “Херсон” Павло Дрогаль під час брифінгу.

“Окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктур”, — зазначив Дрогаль.

У період з 20 по 26 січня росіяни здійснили 529 артилерійських обстрілів і завдали три авіаудари. Зафіксовано також 19 спроб штурму, але всі вони були відбиті українськими військовими.

Втрати росіян склали 122 убитими й пораненими, а також 51 одиницю озброєння та військової техніки.


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