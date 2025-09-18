Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області: затримуються 4 поїзди

Вночі 18 вересня окупаційні російські війська атакували Полтавську область. Через удари ворога тимчасового знеструмлені кілька дільниць залізниці у регіоні.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

“Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози”, – йдеться у повідомленні.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

791 Кременчук – Київ.

Станом на 7 ранку 18 вересня пошкодження вдалося локалізувати, а напругу подано. Поїзди, зокрема і приміські електропоїзди, надалі рухатимуться своїм ходом.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Через це спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити. Унаслідок атаки одна людина травмована.