        Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області: затримуються 4 поїзди

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 07:52
        Поїзд на вокзалі у Дніпрі / Фото: Суспільне
        Вночі 18 вересня окупаційні російські війська атакували Полтавську область. Через удари ворога тимчасового знеструмлені кілька дільниць залізниці у регіоні.

        Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

        “Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози”, – йдеться у повідомленні.

        Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

        • №102 Херсон – Краматорськ,
        • №63/111 Харків, Ізюм – Львів,
        • №64/112 Львів – Харків, Ізюм,
        • 791 Кременчук – Київ.

        Станом на 7 ранку 18 вересня пошкодження вдалося локалізувати, а напругу подано. Поїзди, зокрема і приміські електропоїзди, надалі рухатимуться своїм ходом.

        Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Через це спалахнула пожежа, яку вже вдалося загасити. Унаслідок атаки одна людина травмована.


