Спорт

Росіяни атакували тренувальну базу “Чорноморця”
1 Березня 2025 09:46
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Внаслідок атаки на базу ФК “Чорноморець” у басейні вибило вікна / Фото ФК “Чорноморець”
Внаслідок атаки на базу ФК “Чорноморець” у басейні вибило вікна / Фото ФК “Чорноморець”

Увечері 28 лютого під час чергової повітряної атаки російських військ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база ФК «Чорноморець» у Совіньйоні.

За інформацією клубу, внаслідок вибухів у басейні вибило вікна, пошкоджена адміністративна будівля, а уламки скла вкрили територію спортивно-відновлювального комплексу. Також постраждали автомобілі співробітників і представників клубу. На момент удару команда саме заїжджала на базу напередодні матчу 19-го туру УПЛ проти ФК «Лівий берег».

Попри руйнування, ніхто з гравців, тренерів та персоналу не постраждав. Більшість футболістів і тренерів залишилися ночувати на базі та перебувають у нормальному психологічному стані. Усі легіонери команди залишаються в Одесі.

У клубі наголосили, що йде четвертий рік війни, і хоча агресія росіян не є несподіванкою, важко усвідомлювати, що вибухи можуть пролунати будь-де і будь-коли.

ФК «Чорноморець» подякував уболівальникам за підтримку та окремо висловив вдячність тим фанатам, які боронять Україну на фронті.


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