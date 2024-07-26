Росіяни атакували “шахедами” інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області

У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська атакували місто Ніжин Чернігівської області ударними безпілотниками типу “шахед”.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Як зазначається, внаслідок атаки є влучання в об’єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільну особу.

У ніч на п’ятницю військові зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.