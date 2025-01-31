Росіяни атакували Одесу балістикою

Ввечері 31 січня в Одесі пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Перед цим міський голова Геннадій Труханов повідомив про виявлення розвідувального дрона, який рухався у напрямку міста. У Повітряних Силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

За даними місцевого видання “Думська”, перший вибух стався біля готелю “Брістоль” у центрі Одеси. На місці утворилася воронка, а у прилеглому магазині вибило скло.

Пошкоджений внаслідок обстрілу готель “Брістоль” / Фото: Думська

Внаслідок удару постраждала співробітниця готелю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога.