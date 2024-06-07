Росіяни атакували Нікополь: є постраждалі

З вечора по місту била артилерія та атакували безпілотникики, постраждали 2 жінки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь”.

За його словами, у результаті ударів постраждали дві жінки – 70 та 61 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також у місті сталися пожежі. Ппошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Крім того, зачепило лінії електропередач.

Поцілили росіяни і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.