Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе, загинула жінка

Росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області двома дронамі-камікадзе, унаслідок цього загинула жінка, осколкових поранень зазнав чоловік, його госпіталізували, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

“Пообіді ворог ударив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Його госпіталізували”, – написав Лисак.

Пізніше він уточнив, що постраждалий перебуває в стані середньої тяжкості.

Голова обладміністрації повідомив, що окупанти обстріляли, крім Нікополя, й інші населені пункти Нікопольського району – Марганецької та Червоногригорівської громад.

За словами Лисака, унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний і релігійний об’єкти, транспортне підприємство, 11 приватних будинків і два автомобілі. Одну господарську споруду знищено, сім пошкоджено. Розбито газопровід і лінії електропередач.