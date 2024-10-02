Кримінал

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини, у частини мешканців зникло світло
2 Жовтня 2024 07:27
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обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

Російські окупаційні війська, вночі 1 жовтня, атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Шосткинського району на Сумщині.

Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок атаки РФ знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади на Сумщині.

“Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки”, – йдеться в повідомленні адміністрації.

У ніч на 1 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, протиповітряна оборона тоді збила 29 дронів.


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