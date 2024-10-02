Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини, у частини мешканців зникло світло

Російські окупаційні війська, вночі 1 жовтня, атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Шосткинського району на Сумщині.
Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок атаки РФ знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади на Сумщині.
“Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки”, – йдеться в повідомленні адміністрації.
У ніч на 1 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, протиповітряна оборона тоді збила 29 дронів.