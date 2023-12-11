Політика

Росія зібралася проводити “вибори” на окупованих територіях України

11 Грудня 2023 12:36
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окупація

ФСБ і міноборони РФ вважають можливим проведення виборів президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомила пресслужба ЦВК Росії.

За словами російських пропагандистів, у консультаціях узяли участь заступник голови ЦВК Микола Булаєв, секретар комісії Наталія Бударіна, представники МО РФ та ФСБ Росії, а також гауляйтери тимчасово окупованих територій. Стверджується, що всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів глави держави на окупованих територіях, яких РФ називає “новими суб’єктами”.


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