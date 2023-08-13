Політика

Росія збрехала, що “доглянула” суховантаж в Чорному морі

13 Серпня 2023 20:45
читать на русском →
чорне море

Міністерство оборони Росії збрехало, що росіянам нібито вдалося доглянути в Чорному морі суховантажне судно Sukru Okan, стверджує проєкт InformNapalm.

Активісти посилаються на “дані об’єктивного контролю” від моряків одного із суден, які “спостерігали за тим, що відбувається”, і стверджують, що росіяни збрехали і про “попереджувальну стрілянину”, і про висадку на судно групи огляду з вертольота.

За повідомленням спостерігачів, Sukru Okan не підкорився вимогам “російського військового корабля” зупинити хід, а просто змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини.

“Жодного вертольота не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі”, – стверджує InformNapalm.

За їхніми даними, на борту Sukru Okan був турецький екіпаж, який просто проігнорував вимоги росіян.

Як підтвердження InformNapalm опублікував фрагмент радіоперехоплення із закликами від “російського військового корабля”.

Вранці 13 серпня в Росії заявили, що патрульний корабель ЧФ “Василь Биков” зупинив у південно-західній частині Чорного моря для огляду суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, який прямував до Ізмаїла, і що для “примусової зупинки” судна з бойового корабля був нібито відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

У липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і попередила, що вважатиме всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, потенційними перевізниками військових вантажів.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Серпня 2023 18:02

В Україну повертаються майже 1000 морпіхів після підготовки у Британії
13 Серпня 2023 20:45

Росія збрехала, що “доглянула” суховантаж в Чорному морі
13 Серпня 2023 19:20

У Білгороді безпілотник атакував багатоквартирний будинок
13 Серпня 2023 18:52

Ворог намагається відбити позиції біля Роботиного та Старомайорського – Генштаб
13 Серпня 2023 18:18

WSJ: Україна посилює кампанію щодо ізоляції окупованого Криму
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки