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Росія збільшила кількість «Калібрів» у Чорному та Середземному морях Станом на 25 грудня Росія збільшила присутність кораблів-носіїв у морях. Загальний залп складає 96 ракет, повідомляє ВМС ЗС України. в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети;

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 13 ворожих кораблів, з них 4 носія крилатих ракет “калібр” загальний залп – 24 ракети; За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 33 судна, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 29 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Поділитися:



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