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Росія збільшила кількість «Калібрів» у Чорному та Середземному морях

25 Грудня 2022 16:51
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росія, ракети

Станом на 25 грудня Росія збільшила присутність кораблів-носіїв у морях. Загальний залп складає 96 ракет, повідомляє ВМС ЗС України

  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети;
  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 13 ворожих кораблів, з них 4 носія крилатих ракет “калібр” загальний залп – 24 ракети;

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 33 судна, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 29 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.


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