Росія завдала двох ракетних ударів по Кременчуку

Російські окупанти вдарили двома ракетами по Кременчуку, а в Полтавському районі було зафіксовано безпілотників. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під час масованої атаки армії Росії в ніч на 16 лютого в регіоні було зафіксовано групу ворожих БПЛА неподалік Полтави — за ними відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Також було завдано удару по Кременчуку — дві ракети потрапили в об’єкт критичної інфраструктури.

Чиновник заявив, що за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.