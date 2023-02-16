Кримінал

Росія завдала двох ракетних ударів по Кременчуку

16 Лютого 2023 10:26
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кременчук

Російські окупанти вдарили двома ракетами по Кременчуку, а в Полтавському районі було зафіксовано безпілотників. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під час масованої атаки армії Росії в ніч на 16 лютого в регіоні було зафіксовано групу ворожих БПЛА неподалік Полтави — за ними відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Також було завдано удару по Кременчуку — дві ракети потрапили в об’єкт критичної інфраструктури.

Чиновник заявив, що за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.


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