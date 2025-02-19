Росія випустила по Україні 167 дронів: понад сотню вдалося збити

Росіяни у ніч на 19 лютого атакували Україну 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українські військові збили 106 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.

56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені .

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Унаслідок масованої російської атаки по густонаселеному району Одеси пошкоджені поліклініка, дитсадок та житлові будинки. Без світла й опалення залишилися понад 500 будинків.