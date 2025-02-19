Кримінал

Пошкоджено поліклініку і дитсадок: фото наслідків російських ударів по Одесі
19 Лютого 2025 08:44
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Унаслідок масованої російської атаки по густонаселеному району Одеси пошкоджені поліклініка, дитсадок та житлові будинки. Без світла й опалення залишилися понад 500 будинків.

Вогнеборці, разом із співробітниками Асоціації добровільних пожежників України, ліквідували пожежі, повідомляє ДСНС.

“Пошкоджена будівля поліклініки, 24 – поверховий житловий будинок, дитячий садок, автівки. Працюють Пункти незламності та намети для обігріву людей”, – розповіли рятувальники.

Попередньо внаслідок атаки постраждали 4 людини, з яких 1 дитина.

Руйнування після російських ударів по Одесі / Фото від ДСНС та з соцмереж

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