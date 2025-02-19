Пошкоджено поліклініку і дитсадок: фото наслідків російських ударів по Одесі

Унаслідок масованої російської атаки по густонаселеному району Одеси пошкоджені поліклініка, дитсадок та житлові будинки. Без світла й опалення залишилися понад 500 будинків.
Вогнеборці, разом із співробітниками Асоціації добровільних пожежників України, ліквідували пожежі, повідомляє ДСНС.
“Пошкоджена будівля поліклініки, 24 – поверховий житловий будинок, дитячий садок, автівки. Працюють Пункти незламності та намети для обігріву людей”, – розповіли рятувальники.
Попередньо внаслідок атаки постраждали 4 людини, з яких 1 дитина.