Росія втратила за добу понад 1000 військових

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 401 350 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу – такі дані станом на ранок 17 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані: