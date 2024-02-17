Політика

Росія втратила за добу понад 1000 військових

17 Лютого 2024 09:27
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втрати ворога
Підбитий російський танк. Стокове фото / Getty Images

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 401 350 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу – такі дані станом на ранок 17 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:

  • танків – 6476 (+11 за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 12 145 (+16)
  • артилерійських систем – 9669 (+28)
  • РСЗВ – 984
  • засобів ППО – 671
  • літаків – 332
  • вертольотів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)
  • крилатих ракет – 1896 (+1)
  • кораблів/катерів – 25
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)
  • спеціальної техніки – 1533 (+5).

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