Росія втратила за добу понад 1000 військових

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 401 350 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу – такі дані станом на ранок 17 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.
Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:
- танків – 6476 (+11 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 12 145 (+16)
- артилерійських систем – 9669 (+28)
- РСЗВ – 984
- засобів ППО – 671
- літаків – 332
- вертольотів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)
- крилатих ракет – 1896 (+1)
- кораблів/катерів – 25
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)
- спеціальної техніки – 1533 (+5).