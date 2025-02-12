Суспільство

Росія втратила 1150 солдатів в Україні за добу: яку техніку знищили ЗСУ
12 Лютого 2025 08:15
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Знищена російська техніка / Фото: Генштаб ЗСУ
Знищена російська техніка / Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1150 солдатів.

Також Збройні сили Україні знешкодили:

  • 9 танків;
  • 27 бойових броньованих машин;
  • 53 артилерійські системи;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 164 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • одну крилату ракету;
  • 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

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