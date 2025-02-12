Росія втратила 1150 солдатів в Україні за добу: яку техніку знищили ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1150 солдатів.

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