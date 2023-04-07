Політика

Росія відмовилась від обміну мусульман з нагоди Рамадану

7 Квітня 2023 19:15
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полонені

З нагоди початку Рамадану — священного місяця для всіх мусульман, Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом “всіх на всіх”. Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна. Росія, за її словами, від такої пропозиції відмовилась.

“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, — зазначила Зарівна.

Вона також розповіла, що ця ініціатива — одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

“Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших”, — додала Зарівна.

Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.

Черговий обмін відбувся 3 квітня — додому з російського повернулися ще 12 українців.


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