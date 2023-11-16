Політика

Росія та КНДР розширюють співпрацю

16 Листопада 2023 08:48
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росія, корея

Росія та Північна Корея після двосторонніх переговорів з економіки, науки та технологій підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах.

Про це повідомляє агенція Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Зазначається, що угоду було підписано після того, як дві країни провели десяте засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій у середу, 15 листопада, у Пхеньяні.

Того дня російська делегація на чолі з міністром природних ресурсів і екології Олександром Козловим прибула до Пхеньяна для участі в зустрічі.

Сторони обговорили заходи щодо «пожвавлення та розширення багатостороннього двостороннього обміну та співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку та технології».

Окремо північнокорейські ЗМІ повідомили, що міністри спорту Північної Кореї та Росії провели переговори та підписали угоду про розширення обмінів і співпраці у спортивній сфері на 2024−2026 роки.


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