Росія та КНДР розширюють співпрацю

Росія та Північна Корея після двосторонніх переговорів з економіки, науки та технологій підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах.

Про це повідомляє агенція Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Зазначається, що угоду було підписано після того, як дві країни провели десяте засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій у середу, 15 листопада, у Пхеньяні.

Того дня російська делегація на чолі з міністром природних ресурсів і екології Олександром Козловим прибула до Пхеньяна для участі в зустрічі.

Сторони обговорили заходи щодо «пожвавлення та розширення багатостороннього двостороннього обміну та співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку та технології».

Окремо північнокорейські ЗМІ повідомили, що міністри спорту Північної Кореї та Росії провели переговори та підписали угоду про розширення обмінів і співпраці у спортивній сфері на 2024−2026 роки.