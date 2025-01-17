Політика

Росія та Іран підписали договір про “стратегічне партнерство”
17 Січня 2025 16:49
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Володимир Путін та Масуд Пезешкіан / Фото: РИА Новости
Володимир Путін та Масуд Пезешкіан / Фото: РИА Новости

Президент Ірану Масуд Пезешкіан і президент Росії Володимир Путін підписали договір про “всеосяжне стратегічне партнерство”, повідомила прес-служба Кремля.

Договір між країнами, як пишуть росЗМІ, “охоплює всі сфери, включно з обороною, боротьбою з тероризмом, енергетикою, фінансами, транспортом, промисловістю, сільським господарством, культурою, наукою і технологіями”.

Посол Ірану в Росії Казем Джалалі повідомляв, що документ складається з 47 статей. Текст угоди офіційно не публікували.

У червні 2024 року Путін вперше за 24 роки здійснив особистий візит до Північної Кореї.

Там він із Кім Чен Ином підписав подібний договір про “всеосяжне стратегічне партнерство” між країнами. Він передбачає надання “взаємної допомоги у разі агресії” проти однієї з країн.

Вже восени північнокорейські солдати доєдналися до бойових дій на території Курської області.


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