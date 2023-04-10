Росія стверджує, що наростила кількість комплексів ППО біля кордонів з Україною

Росія у рази збільшила кількість комплексів протиповітряної оборони біля кордонів з Україною, повідомив командувач військ ППО-ПРО, заступник головкому Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.

“У районах поблизу від зони СВО збільшено вдвічі кількість підрозділів, оснащених зенітними ракетними комплексами середньої та великої дальності (С-400, С-300ПМ2, С-350 – виробництва концерну ВКО “Алмаз-Антей”), і – зенітними ракетно- гарматними комплексами “Панцир-С” більш ніж уп’ятеро”, – заявив Дьомін в інтерв’ю газеті “Червона зірка”.

“У прикордонних областях (Білгородській, Брянській, Курській) та на віддаленні до максимально можливого рубежу досяжності засобів повітряного нападу противника розгорнуто комплекси протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил, а також надані засоби військової ППО, об’єднані у загальну систему під єдиним керівництвом”, – зазначив він.

За словами Дьоміна, для вирішення завдань щодо виявлення повітряних цілей, що діють з території України, додатково залучено понад 50 мобільних радіолокаційних станцій та організовано цілодобове чергування у повітрі літаків радіолокаційного дозору та наведення А-50У.