Кримінал

Росія скинула керовану авіабомбу поблизу енергетиків, які їхали оглядати пошкоджені лінії на Харківщині

9 Січня 2024 12:47
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обстріл

9 січня у 200 метрах від бригади енергетиків Липецького РЕМ розірвалася керована авіаційна бомба.

За даними пресслужби обленерго, це сталося, коли фахівці їхали оглядали пошкоджені під час обстрілів напередодні лінії у Слобожанському Липецької громади. В авто перебували два електромонтери.

“Коли відбувається знеструмлення, ми розуміємо, що пошкоджена та чи інша лінія. Бригада виїжджає на місце, щоб знайти пошкодження, оцінити його характер. Після того вже розпочинається відновлення. От коли вони їхали в машині вздовж цієї лінії, і сталося влучання — прямо перед ними”, — розказала речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

За її словами, енергетики поранень не зазнали, авто підприємства не пошкоджене.

Фахівцям Липецького РЕМ вдалося заживити всіх споживачів по резервних схемах, однак лінія лишається пошкодженою. Її ремонт розпочнуть, коли дозволить військова ситуація.


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