Росія скинула авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям — є жертви і постраждалі

Вранці 6 серпня російські війська завдали авіаударів по базі відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Атака сталася між 05:55 і 06:10.
Як повідомляє ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще 12 — дістали поранення. Серед травмованих — щонайменше двоє дітей. Кількість постраждалих уточнюється.
“Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку”, – розповіли в ДСНС.