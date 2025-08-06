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Росія скинула авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям — є жертви і постраждалі

“Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку”, – розповіли в ДСНС.

Вранці 6 серпня російські війська завдали авіаударів по базі відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Атака сталася між 05:55 і 06:10.