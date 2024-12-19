Росія скорочує військову присутність у Сирії, перекидаючи техніку до Лівії

Росія розпочала виведення своєї військової техніки із Сирії, зокрема систем протиповітряної оборони, та перекидає її частину до Лівії.

Про це з посиланням на супутникові знімки та свої джерела повідомляє WSJ

Американські та лівійські офіційні особи заявили, що Росія переміщує сучасні системи ППО, включно з радарами для С-300 та С-400, з баз у Сирії на об’єкти на сході Лівії, які контролює лівійський воєначальник Халіф Хафтар.

Окрім ППО, з Сирії також виведені війська, військова авіація та інше озброєння. Це свідчить про спробу Москви зберегти військову присутність на Близькому Сході після падіння режиму Асада в Дамаску.

Росія давно підтримує Хафтара, використовуючи підконтрольні йому бази як транзитні пункти для приватної військової компанії «Вагнер», яка активно діє в регіоні та має тісні зв’язки з Кремлем.

За словами американських чиновників, поки що невідомо, чи залишаться системи озброєнь у Лівії надовго, чи згодом їх повернуть до Росії.