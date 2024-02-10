Росія розірвала договір оренди з посольством України в Москві

Департамент міського майна Москви ухвалив рішення розірвати договори оренди на землю, надану під розміщення посольства України в Москві, повідомили в МЗС Росії.

Представник МЗС Марія Захарова заявила, що договір розірвано за “принципом взаємності” після того, як міська рада Києва розірвала аналогічний договір із російським посольством у квітні 2023 року.

За словами Захарової, українська сторона “проінформована” про розірвання договору “в установленому порядку”.

Посольство України в Москві розташовується за адресою: Леонтьєвський провулок, 18. 24 лютого 2022 року воно повністю припинило прийом громадян. 13 березня МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Росією і закриття всіх консульських установ на території країни.

У квітні 2023 року міська рада Києва розірвала договір оренди на землю з російським посольством, яке розташовувалося за адресою: Повітрофлотський проспект, 27. 22 лютого 2022 року МЗС Росії оголосило про евакуацію дипломатів, а також співробітників посольств і генеральних консульств, які перебувають в Україні.