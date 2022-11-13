Суспільство

Росія повертає у школи військовий вишкіл, – розвідка Британії

13 Листопада 2022 12:07
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росія

9 листопада 2022 року міністр освіти Сергій Кравстов заявив, що військова підготовка повернеться в російські школи з вересня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Це повторення програми радянських часів, де учні проходили обов’язкову військову підготовку, програму, яка закінчилася в 1993 році. Ця підготовка включала непередбачені випадки хімічної чи ядерної атаки, надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова.

Російські офіційні особи намагалися відновити це навчання в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Було сподівання, що ініціатива покращить якість призовників.

Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою. Зараз розробляється навчальна програма, яка буде завершена до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження.

Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин на навчальний рік.

Ці тренінги, ймовірно, мають на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову.

Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів.


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