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Росія посилила оборону на Запоріжжі, боячись наступу України, – британська розвідка

8 Січня 2023 12:54
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розвідка британії

Останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній Запорізькій області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів. В цьому секторі Росія зконцентрувала великі сили.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Росія працювала над удосконаленням оборони, і це свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі.

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим. Успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас.

Рішення про протидію якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських планувальників.


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