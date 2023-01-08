Росія посилила оборону на Запоріжжі, боячись наступу України, – британська розвідка

Останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній Запорізькій області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів. В цьому секторі Росія зконцентрувала великі сили.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Росія працювала над удосконаленням оборони, і це свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі.

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим. Успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас.

Рішення про протидію якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських планувальників.