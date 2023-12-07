Росія планує відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Російська служба ВВС повідомила 6 грудня, що російські військові намагаються завербувати мігрантів з Близького Сходу та Африки, яких російська влада масово затримувала на російсько-фінському кордоні в середині листопада після закриття російсько-фінських пунктів пропуску.

Повідомляється, що російські чиновники пропонують призупинити депортацію цих мігрантів, якщо мігранти воюють в Україні.

Один мігрант заявив, що російські чиновники негайно перекинули мігрантів, які підписали військові контракти, до російсько-українського кордону.

В Інституті зазначили, що Росія штучно створила міграційну кризу на фінському кордоні як тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу цих зусиль.

“Російські чиновники, схоже, намагаються врятувати певну вигоду від невдалої спроби, вербуючи мігрантів у рамках широкомасштабної криптомобілізації, націленої на мігрантів у Росії”, — йдеться у звіті.