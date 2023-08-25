Росія планує мобілізувати ще 450 тисяч осіб – Буданов

Росія не призупиняла мобілізацію і наразі розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це Буданов повідомив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

“Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч”.

Буданов підкреслив, що мобілізація в РФ не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян. Але прихована мобілізація триває весь час і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

“Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде”, – пояснив Буданов.