Росія не просто накопичує ракети – вона відновлює свій стратегічний запас, – Ігнат

Минулої осені-зими Росія випустила по Україні 1100 ракет різних типів, зараз вона має 870 ракет. РФ не просто накопичує ракети, а відновлює свій стратегічний запас.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

“За півроку атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) ми збили 750 крилатих ракет, а запущено було приблизно 1100. Плюс вони залишили собі в запасах 30%. Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року”, — сказав він.

Зараз, за словами речника, у росіян менше ракет — загалом 870 ракет: “Кинжалів”, “Іскандерів” обох типів, Х-22, “Калібрів”, Х-101, Х-555.

“До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки ж – понад 1000 і до 750 було знищено. Зараз ситуація у росіян інша – в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів”, — сказав Ігнат.

Він зазначив, що в політиці РФ нічого не змінилося, росіяни захочуть завдати Україні якомога більшої шкоди.

“Якщо вони ще не розпочали такі удари, то можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року”, — зазначив речник ПС.

Водночас Ігнат наголосив, що наразі РФ не просто накопичує ракети, а й відновлює свій стратегічний запас.

“Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам”, — сказав він.