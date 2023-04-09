Політика

Росія намагається компенсувати артилерією провал наступальної операції, – ISW

9 Квітня 2023 16:09
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ISW, рф

Інститут вивчення війни вважає, що динаміка використання артилерії на полі бою в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свій деградований наступальний потенціал. 

Колишній міністр безпеки «ДНР», нині командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії, пише ISW.

Ходаковський зазначив, що нестача артилерії на передовій частково є результатом підготовки до контрнаступу України. 

У заяві Ходаковського йдеться про те, що російське командування має жорстко визначити пріоритетність поставок артилерійських боєприпасів через брак. Високий попит на снаряди вказує на те, що російські сили все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, включаючи погані навички росіян цілевказівки, недостатні можливості наземного штурму та недостатню доступність авіації в Україні. 

Російські війська використовують важкі артилерійські обстріли, щоб зрівняти населені пункти, перш ніж захопити їх наземними атаками, компенсуючи необхідність проведення ефективних піхотних атак або нанесення авіаудару з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів і піддаючи планери та пілотів ризику для української ППО. 

8 квітня The Washington Post  повідомила, що, навпаки, українські сили використовують на третину менше снарядів, ніж російські сили, і що українські сили зберігають снаряди, ретельно визначаючи пріоритетність цілей. Українські сили більш точні у своїх цілях, але також, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок – наступальні операції зазвичай потребують підвищеної артилерії.


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