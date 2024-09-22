Росія може зірвати план реформи ООН

Росія може зірвати ухвалення плану реформи ООН на затвердженні Пакту в ім’я майбутнього на саміті ООН у Нью-Йорку, повідомляє DW з посиланням на dpa.

За кілька годин до початку церемонії країни-учасниці готуються до того, що РФ може вимагати провести голосування, хоча документ планується затвердити без голосування всіх 193 країн. Росія відома своїми процедурними маневрами в ООН, що залишають інші країни в невіданні щодо її намірів.

Але незважаючи на погрози заблокувати пакт, дипломати розраховують, що РФ підтримає ухвалення компромісного варіанта документа.

На саміті в Нью-Йорку передбачається вжити заходів, здатних зробити ООН ефективнішою, і реформувати її створені багато десятиліть тому інститути, включно з Радою Безпеки ООН.

Пакт в ім’я майбутнього, розроблений за посередництва Німеччини та Намібії, охоплює теми міжнародної безпеки і трансформації глобального управління.

Раніше до реформ закликав генсек ООН Антоніу Гутерріш. На його думку, це необхідно, щоб співтовариство держав отримало більше можливостей діяти в разі криз і воєн і домагатися більшої справедливості у світі.

Вимоги реформи ООН і скасування права вето в Радбезі посилилися на тлі війни Росії, яка є постійним членом РБ, проти України.