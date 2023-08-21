Суспільство

Росія хоче створити зерновий коридор спільно з Туреччиною та Катаром, але без України

21 Серпня 2023 18:00
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зерно, Катар, росія, туреччина

Президент російського Татарстану Рустам Мінніханов під час візиту до Угорщини веде перемовини щодо підписання нової чорноморської зернової угоди з Туреччиною та Катаром, яка виключала б Україну.

Про це повідомляє The Telegraf із посиланням на власні джерела.

При цьому зазначається, що до Угорщини найближчими днями мають прибути президент Туреччини Реджеп Ердоган та лідер Катару шейх Тамім бін Хамад АльТані, тож підписання такої угоди потенційно можливе.

За даними джерел видання, російська сторона планує використовувати Туреччину як основного оператора вантажних суден і Катар як фінансового гаранта та заявляє, що угода між РФ, Туреччиною та Катаром може нібито покрити дефіцит експорту в Африку.

The Telegraf також відзначає, що Мінніханов є російським чиновником найвищої ланки, який відвідав з візитом Європейський Союз з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Лідер Татарстану перебуває під санкціями США, однак не ЄС.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — єдиний європейський лідер, який під час війни відвідав Москву, приїхавши на похорон першого та єдиного президента СРСР Михайла Горбачова.


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