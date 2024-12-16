Росія евакуювала сотні військових із Дамаска – FT

Після переговорів із новим сирійським керівництвом Росія вивела з регіону Дамаска щонайменше 400 військовослужбовців.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяви представників угруповання “Хайат Тахрір аш-Шам”.

За словами Камала Лабабіді, члена політбюро “Хайат Тахрір аш-Шам”, російські військові залишили штаб-квартиру Четвертої дивізії сирійської армії в передмісті Дамаска — Кудсайї. Також російські військовослужбовці, які раніше базувалися в посольстві в Дамаску, були евакуйовані минулого тижня.

Російські військові посланці провели переговори з повстанцями щодо забезпечення безпечного проходу для своїх колон. Відео, надане ЗМІ, демонструє велику колону майже зі 100 одиниць техніки, серед яких бронемашини, паливозаправники та мобільні медичні підрозділи, які залишали регіон Дамаска.

Лабабіді зазначив, що евакуація військових не торкнулася авіабази Хмеймім на північному заході Сирії, звідки солдатів переправляли літаками до Росії. Хоча офіційне закриття посольства РФ у Дамаску не планується, дипломатична активність значно скоротилася.

Аналітики припускають, що Росія може запропонувати новому сирійському уряду економічні ресурси та політичну підтримку в обмін на збереження стратегічних баз у Сирії, зокрема Хмеймім і військово-морської бази в Тартусі.

Джерела також повідомляють, що кілька впливових сирійських сімей, близьких до режиму Асада, нині переховуються в російському посольстві під захистом Москви.