Кримінал

Росія атакувала Україну понад 130 БпЛА
18 Жовтня 2024 08:52
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У ніч на 18 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях

44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України”, – йдеться у повідомленні.

Наразі бойова робота триває.


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