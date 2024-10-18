Росія атакувала Україну понад 130 БпЛА

У ніч на 18 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу.
Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
“В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях
44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України”, – йдеться у повідомленні.
Наразі бойова робота триває.