Росія активізувала кібервійну проти України

За наявними ознаками, Росія активізує війну проти України в кіберпросторі, тоді як у реальному світі деякі її зусилля із захоплення ключових територій почали слабшати.

Виконувач обов’язків заступника начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іван Калабашкін заявив, що Москва несе відповідальність приблизно за 1200 кібератак та інших критичних кіберінцидентів, які сталися за перші три місяці 2023 року.

Такими темпами Росія може здійснити 4800 атак на рік, що приблизно на 300 більше, ніж Україна приписала російським кіберсуб’єктам у 2022 році, пише Голос Америки.

«Щодня ми стикаємося з великою кількістю кібератак чи критичних інцидентів у сфері кібербезпеки», – заявив Калабашкін, виступаючи на вебінарі, організованому експертною Групою з кіберініціатив (Cyber Initiatives Group).

При цьому він попередив, що кібератаки – це лише частина наступальних дій Росії у кіберпросторі.

«Ми також маємо справу із російськими спеціальними психологічними операціями, – сказав він. – По тисячі на місяць».

Заяви Калабашкіна пролунали на тлі повідомлень західних чиновників про те, що військові зусилля Росії зупинилися.

«На слуханнях у Вашингтоні голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що у Бахмуті російські війська потрапили «до кривавої лазні».

«За останні 20-21 день Росія не досягла жодного прогресу в Бахмуті та його околицях», – сказав він.

За словами Калабашкіна, є ознаки, що тактика Росії в кіберпросторі починає змінюватися.

«На початку в більшості випадків це були атаки з метою зруйнувати якнайбільше нашої критичної інфраструктури, – сказав він. – Тепер ми розуміємо, що вони перейшли до іншого підходу. Цей підхід грунтується на розвідданих і має на меті збір розвідданих».

«Вони намагаються зібрати розвіддані про наше політичне керівництво, про процес прийняття рішень тощо», – сказав Калабашкін, додавши, що Росія також «намагається зібрати інформацію про міжнародне співробітництво та допомогу».

«Ніколи не слід скидати Росію з рахунків, – заявила командир Центру спільних розвідувальних операцій Кібернетичного командування США Кендіс Фрост, виступаючи на вебінарі Групи з кіберініціатив. – Історія вчить нас, що коли ви думаєте, що ця країна досягла своєї межі, виявляється, що це не так».